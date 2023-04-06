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Гороховъ Харитонъ

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Место рождения

Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

1775

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Гороховъ Григорий

Мать: Акулина Евстифеева

Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Цыганова Мокина Матрена (Ануфриева)

Мать ребёнка: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова

Бракосочетание
03.01.1802

Жена: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова

Рождение ребёнка
13.11.1804

Дочь: Заяпыкина Екатерина

Мать ребёнка: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова

Александровка
Рождение ребёнка
23.01.1808

Сын: Гороховъ Петръ

Мать ребёнка: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова

Александровка
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова

Рождение ребёнка
12.03.1810

Дочь: Горохова Дарья

Мать ребёнка: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Обжорина Марина

Мать ребёнка: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова

Александровка
Рождение ребёнка
20.09.1815

Дочь: Гаврилова Фекла

Мать ребёнка: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова

Александровка
Рождение ребёнка
16.06.1818

Сын: Гороховъ Тихонъ

Мать ребёнка: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Агафья Семенова

Смерть
1832
Александровка
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