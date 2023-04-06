Гороховъ Харитонъ
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Гороховъ Григорий
Мать: Акулина Евстифеева
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Цыганова Мокина Матрена (Ануфриева)
Мать ребёнка: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова
Бракосочетание
03.01.1802
Рождение ребёнка
13.11.1804
Дочь: Заяпыкина Екатерина
Мать ребёнка: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова
Александровка
Рождение ребёнка
23.01.1808
Сын: Гороховъ Петръ
Мать ребёнка: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова
Александровка
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова
Рождение ребёнка
12.03.1810
Дочь: Горохова Дарья
Мать ребёнка: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Обжорина Марина
Мать ребёнка: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова
Александровка
Рождение ребёнка
20.09.1815
Дочь: Гаврилова Фекла
Мать ребёнка: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова
Александровка
Рождение ребёнка
16.06.1818
Сын: Гороховъ Тихонъ
Мать ребёнка: Шлякова Горохова Авдотья Кириллова
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горохова Агафья Семенова
Смерть
1832
Александровка