Луцкая (Гутнева) Фекла Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1838
Отец: Гутнев Николай Савельевич
Мать: Матрона Климентьевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.11.1863
Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.12.1865
Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.09.1867
Дочь: Савенко Феодора Васильевна
Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич
Бракосочетание
До 1867
Рождение ребёнка
19.08.1869
Сын: Луцкий Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Майборода Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Луцкий Василий Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно