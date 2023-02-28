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Луцкий Миней Васильевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.12.1865

Дата смерти

29.07.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1865

Отец: Луцкий Василий Тимофеевич

Мать: Луцкая Фекла Николаевна

Бракосочетание
10.06.1894

Жена: Луцкая Василиса Гавриловна

Супруг(-а): Миней Васильевич Луцкий
Рождение ребёнка
11.06.1895

Сын: Луцкий Петр Минич

Мать ребёнка: Луцкая Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
01.05.1897

Сын: Луцкий Яков Минич

Мать ребёнка: Луцкая Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
26.07.1899

Дочь: Слободчикова Прасковья Минична

Мать ребёнка: Луцкая Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
27.02.1902

Дочь: Евдокия Минична

Мать ребёнка: Луцкая Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мелания Минична

Мать ребёнка: Луцкая Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
04.11.1906

Сын: Луцкий Георгий Минич

Мать ребёнка: Луцкая Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
10.01.1910

Дочь: Татьяна Минична

Мать ребёнка: Луцкая Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
06.02.1912

Дочь: Мария Минична

Мать ребёнка: Луцкая Василиса Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.07.1914
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