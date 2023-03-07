Савенко (Луцкая) Феодора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенко (Луцкая) Феодора Васильевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.09.1867

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1867

Отец: Луцкий Василий Тимофеевич

Мать: Луцкая Фекла Николаевна

Бракосочетание
1885

Муж: Савенко Андрей Фотиевич

Рождение ребёнка
30.08.1886

Сын: Савенко Александр Андреевич

Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич

Рождение ребёнка
10.10.1888

Сын: Савенко Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич

Рождение ребёнка
27.02.1891

Сын: Савенко Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич

Рождение ребёнка
20.01.1894

Сын: Савенко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич

Рождение ребёнка
23.05.1896

Сын: Савенко Семен Андреевич

Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич

Рождение ребёнка
24.10.1898

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич

Рождение ребёнка
28.09.1900

Дочь: Колесникова Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич

Рождение ребёнка
09.05.1903

Дочь: Селезнёва Мария Андреевна

Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич

Рождение ребёнка
14.05.1905

Сын: Савенко Степан Андреевич

Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич

Рождение ребёнка
04.02.1907

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич

Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Савенко Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич

Рождение ребёнка
20.01.1910

Сын: Савенко Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1948
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