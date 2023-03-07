Савенко (Луцкая) Феодора Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1867
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1867
Отец: Луцкий Василий Тимофеевич
Мать: Луцкая Фекла Николаевна
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
30.08.1886
Сын: Савенко Александр Андреевич
Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич
Рождение ребёнка
10.10.1888
Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич
Рождение ребёнка
27.02.1891
Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич
Рождение ребёнка
20.01.1894
Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич
Рождение ребёнка
23.05.1896
Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич
Рождение ребёнка
24.10.1898
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич
Рождение ребёнка
28.09.1900
Дочь: Колесникова Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич
Рождение ребёнка
09.05.1903
Дочь: Селезнёва Мария Андреевна
Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич
Рождение ребёнка
14.05.1905
Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич
Рождение ребёнка
04.02.1907
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич
Рождение ребёнка
16.03.1908
Сын: Савенко Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич
Рождение ребёнка
20.01.1910
Сын: Савенко Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Савенко Андрей Фотиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1948