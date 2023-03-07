(Гутнева) Матрона Климентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1820
Отец ребёнка: Гутнев Николай Савельевич
Рождение ребёнка
08.11.1830
Отец ребёнка: Гутнев Николай Савельевич
Рождение ребёнка
01.09.1832
Дочь: Устинья Николаевна
Отец ребёнка: Гутнев Николай Савельевич
Рождение ребёнка
05.07.1836
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Гутнев Николай Савельевич
Рождение ребёнка
25.09.1838
Дочь: Луцкая Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Гутнев Николай Савельевич
Рождение ребёнка
19.06.1843
Отец ребёнка: Гутнев Николай Савельевич
Смерть
Неизвестно