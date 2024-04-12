Пельш (Демидова) Валентина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Демидов Сергей
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Пельш Людмила Робертовна
Отец ребёнка: Пельш Роберт
Рождение ребёнка
1955
Сын: Пельш Геннадий Робертович
Отец ребёнка: Пельш Роберт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пельш Роберт
Смерть
Неизвестно
Даугавпилс, Daugavpils