Пельш (Демидова) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пельш (Демидова) Валентина Сергеевна

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Место рождения

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Демидов Сергей

Мать: Пуззе Демидова Мария Романовна

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Пельш Людмила Робертовна

Отец ребёнка: Пельш Роберт

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
1955

Сын: Пельш Геннадий Робертович

Отец ребёнка: Пельш Роберт

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пельш Роберт

Смерть
Неизвестно
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