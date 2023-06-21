Пельш Роберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пельш Роберт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Пельш Геннадий Робертович

Мать ребёнка: Пельш Валентина Сергеевна

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Пельш Людмила Робертовна

Мать ребёнка: Пельш Валентина Сергеевна

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пельш Валентина Сергеевна

Смерть
Неизвестно