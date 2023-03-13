деревня Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Щербинка

Бутковская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об отводе хуторского участка крестьянину Гавриле Семенову дер. Щербинки Бутковской волости Лужского у. и о возобновлении границ отграниченного надела. 1913–1914 гг. // Це Показать все
Об отводе крестьянину Семенову хуторского участка из надельной земли общества крестьян д. Щербинка Бутковской волости Лужского у. 1913–1914 гг. // Центральный государстве Показать все
По жалобе крестьянина дер. Щербинки Вутковской волости Лужского уезда Гаврилы Семенова на незаконную продажу имущества правлением. 1900–1901 гг. // Центральный государств Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1932Щербинка, д. вл.при колодцах.3131113535Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Бутковская волость
Щербинка д.311 стан3171 участок31станция Оредеж, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

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