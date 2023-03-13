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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об отводе хуторского участка крестьянину Гавриле Семенову дер. Щербинки Бутковской волости Лужского у. и о возобновлении границ отграниченного надела. 1913–1914 гг. // Це Показать все
Об отводе крестьянину Семенову хуторского участка из надельной земли общества крестьян д. Щербинка Бутковской волости Лужского у. 1913–1914 гг. // Центральный государстве Показать все
По жалобе крестьянина дер. Щербинки Вутковской волости Лужского уезда Гаврилы Семенова на незаконную продажу имущества правлением. 1900–1901 гг. // Центральный государств Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1932Щербинка, д. вл.при колодцах.3131113535Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Щербинка д.311 стан3171 участок31станция Оредеж, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги