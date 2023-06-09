Никитина Мария Романовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Никитин Роман
Мать: Никитина Степанида
Рождение ребёнка
07.09.1931
Дочь: Демичева Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Демидов Сергей
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Пельш Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Демидов Сергей
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Пуззе Пуза Федор Михайлович
Рождение ребёнка
05.05.1946
Сын: Демидов Василий Федорович
Отец ребёнка: Пуззе Пуза Федор Михайлович
Смерть
Около 1990
Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область