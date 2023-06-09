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Никитина Мария Романовна

Место рождения

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Никитин Роман

Мать: Никитина Степанида

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1931

Дочь: Демичева Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Демидов Сергей

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Пельш Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Демидов Сергей

Рождение ребёнка
1941

Сын: Пуззе Виктор Федорович

Отец ребёнка: Пуззе Пуза Федор Михайлович

Рождение ребёнка
05.05.1946

Сын: Демидов Василий Федорович

Отец ребёнка: Пуззе Пуза Федор Михайлович

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
Смерть
Около 1990
Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область