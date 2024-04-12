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Щербинин Никифор Михайлов

Место рождения

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.05.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1818

Отец: Щербинин Михаил Иванов

Мать: Щербинина Мария Дмитриева

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1843

Сын: Щербинин Ефим Никифоров

Мать ребёнка: Щербинина Агафья Петрова

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Щербинина Марфа Никифорова

Мать ребёнка: Щербинина Агафья Петрова

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1850

Сын: Щербинин Архип Никифоров

Мать ребёнка: Щербинина Агафья Петрова

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Сын: Щербинин Александр Никифорович

Мать ребёнка: Щербинина Агафья Петрова

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Агафья Петрова

Смерть
Неизвестно
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