Щербинин Никифор Михайлов
Место рождения
Дата рождения26.05.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1818
Отец: Щербинин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
19.12.1843
Мать ребёнка: Щербинина Агафья Петрова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Щербинина Марфа Никифорова
Мать ребёнка: Щербинина Агафья Петрова
Рождение ребёнка
18.02.1850
Мать ребёнка: Щербинина Агафья Петрова
Рождение ребёнка
1861
Сын: Щербинин Александр Никифорович
Мать ребёнка: Щербинина Агафья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербинина Агафья Петрова
Смерть
Неизвестно