Щербинина Мария Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина Мария Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1805

Сын: Щербинин Федот Михайлов

Отец ребёнка: Щербинин Михаил Иванов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Щербинин Варфоломей Иванов

Отец ребёнка: Щербинин Михаил Иванов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Щербинина Акулина Михайлова

Отец ребёнка: Щербинин Михаил Иванов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1818

Сын: Щербинин Никифор Михайлов

Отец ребёнка: Щербинин Михаил Иванов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Щербинина Домна Михайлова

Отец ребёнка: Щербинин Михаил Иванов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно