Щербинина Мария Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1805
Отец ребёнка: Щербинин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Щербинин Варфоломей Иванов
Отец ребёнка: Щербинин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Щербинина Акулина Михайлова
Отец ребёнка: Щербинин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
26.05.1818
Сын: Щербинин Никифор Михайлов
Отец ребёнка: Щербинин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Щербинина Домна Михайлова
Отец ребёнка: Щербинин Михаил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно