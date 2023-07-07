Щербинина Агафья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина Агафья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1843

Сын: Щербинин Ефим Никифоров

Отец ребёнка: Щербинин Никифор Михайлов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Щербинина Марфа Никифорова

Отец ребёнка: Щербинин Никифор Михайлов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1850

Сын: Щербинин Архип Никифоров

Отец ребёнка: Щербинин Никифор Михайлов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Сын: Щербинин Александр Никифорович

Отец ребёнка: Щербинин Никифор Михайлов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Никифор Михайлов

Смерть
Неизвестно
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