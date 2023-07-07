Щербинина Агафья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1843
Отец ребёнка: Щербинин Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Щербинина Марфа Никифорова
Отец ребёнка: Щербинин Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
18.02.1850
Отец ребёнка: Щербинин Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
1861
Сын: Щербинин Александр Никифорович
Отец ребёнка: Щербинин Никифор Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно