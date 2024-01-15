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Тестов Ефим Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Тестов Афанасий Васильев

Мать: Тестова Афимья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина (Аникина) Акулина Мартемиановна

Бракосочетание
01.10.1839

Жена: Аникина (Аникина) Акулина Мартемиановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.06.1841

Дочь: (Тестова) Акилина Ефимова

Мать ребёнка: Аникина (Аникина) Акулина Мартемиановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.10.1843

Сын: Тестов Иван Ефимов

Мать ребёнка: Аникина (Аникина) Акулина Мартемиановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.07.1845

Дочь: (Тестова) Марфа Ефимова

Мать ребёнка: Аникина (Аникина) Акулина Мартемиановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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