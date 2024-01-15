Тестов Ефим Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Тестов Афанасий Васильев
Мать: Тестова Афимья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
01.10.1839
Рождение ребёнка
?.06.1841
Дочь: (Тестова) Акилина Ефимова
Мать ребёнка: Аникина (Аникина) Акулина Мартемиановна
Рождение ребёнка
18.10.1843
Сын: Тестов Иван Ефимов
Мать ребёнка: Аникина (Аникина) Акулина Мартемиановна
Рождение ребёнка
04.07.1845
Дочь: (Тестова) Марфа Ефимова
Мать ребёнка: Аникина (Аникина) Акулина Мартемиановна
Смерть
Неизвестно