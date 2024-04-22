Аникина (Аникина) Акулина Мартемиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Аникина) Акулина Мартемиановна

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

01.04.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Аникин Мартиан Осипович

Мать: Аникина Екатерина Максимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1839

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: не указан

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.10.1839

Муж: Тестов Ефим Афанасьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.06.1841

Дочь: Акилина Ефимова

Отец ребёнка: Тестов Ефим Афанасьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.10.1843

Сын: Тестов Иван Ефимов

Отец ребёнка: Тестов Ефим Афанасьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.07.1845

Дочь: Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Тестов Ефим Афанасьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тестов Ефим Афанасьев

Смерть
01.04.1860
Причина смерти: Водянка
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