Аникина (Аникина) Акулина Мартемиановна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти01.04.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
17.03.1839
Дочь: Дарья
Бракосочетание
01.10.1839
Рождение ребёнка
?.06.1841
Дочь: Акилина Ефимова
Отец ребёнка: Тестов Ефим Афанасьев
Рождение ребёнка
18.10.1843
Сын: Тестов Иван Ефимов
Отец ребёнка: Тестов Ефим Афанасьев
Рождение ребёнка
04.07.1845
Дочь: Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Тестов Ефим Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1860
Причина смерти: Водянка