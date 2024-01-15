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Тестова Афимья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тестов Афанасий Васильев

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Тестова) Ефимия Афанасьева

Отец ребёнка: Тестов Афанасий Васильев

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Тестова) Авдотья Афанасьева

Отец ребёнка: Тестов Афанасий Васильев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Тестов Ефим Афанасьев

Отец ребёнка: Тестов Афанасий Васильев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Тестов Фёдор Афанасьев

Отец ребёнка: Тестов Афанасий Васильев

Смерть
Неизвестно

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