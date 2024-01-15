Тестова Афимья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Тестова) Ефимия Афанасьева
Отец ребёнка: Тестов Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Тестова) Авдотья Афанасьева
Отец ребёнка: Тестов Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Тестов Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Тестов Афанасий Васильев
Смерть
Неизвестно