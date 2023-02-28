Чевский Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧевский Сергей Иванович

Чевский Сергей Иванович

avatar

Место рождения

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Чевский Иван Павлович

Мать: Чевская Павла Феопемптовна

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын священника.
Образование
?.05.1898
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из 2 класса Вологодской Духовной Семинарии по малоуспешности.
Работа или профессия
06.09.1898 ст.
Раменье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Назначен псаломщиком к Богоявленской Раменской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Чевская Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Чевская Мария Петровна

Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Чевская Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Чевская Мария Петровна

Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
04.05.1903
Посвящен в стихарь.
Бракосочетание
1903

Жена: Чевская Мария Петровна

Раменье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
13.03.1905 ст.
Рукоположен в сан диакона.
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Чевская Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Чевская Мария Петровна

Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Чевская Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Чевская Мария Петровна

Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
06.04.1909 ст.
Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Перемещен на штатную диаконскую должность к Михайло-Архангельской Баклановской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Чевская Алевтина Сергеевна

Мать ребёнка: Чевская Мария Петровна

Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1914
Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Утвержден в должности законоучителя Ежевского земского училища.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close