Чевский Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Чевский Иван Павлович
Сын священника.
Образование
?.05.1898
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из 2 класса Вологодской Духовной Семинарии по малоуспешности.
Работа или профессия
06.09.1898 ст.
Назначен псаломщиком к Богоявленской Раменской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Чевская Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Чевская Мария Петровна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Чевская Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Чевская Мария Петровна
Работа или профессия
04.05.1903
Посвящен в стихарь.
Бракосочетание
1903
Жена: Чевская Мария Петровна
Работа или профессия
13.03.1905 ст.
Рукоположен в сан диакона.
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Чевская Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Чевская Мария Петровна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Чевская Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Чевская Мария Петровна
Работа или профессия
06.04.1909 ст.
Перемещен на штатную диаконскую должность к Михайло-Архангельской Баклановской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Чевская Алевтина Сергеевна
Мать ребёнка: Чевская Мария Петровна
Работа или профессия
1914
Утвержден в должности законоучителя Ежевского земского училища.
Смерть
Неизвестно