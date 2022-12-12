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Чевский Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

21.11.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 18.10.1877 ст.
Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Священник Космо-Дамиановской Синдошской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1877

Жена: Чевская Павла Феопемптовна

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Чевский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Чевская Павла Феопемптовна

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын священника.
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Чевская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чевская Павла Феопемптовна

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Чевский Александр Иванович

Мать ребёнка: Чевская Павла Феопемптовна

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
21.11.1907 ст.
Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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