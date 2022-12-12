Чевский Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти21.11.1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 18.10.1877 ст.
Священник Космо-Дамиановской Синдошской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1877
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Чевская Павла Феопемптовна
Сын священника.
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Чевская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чевская Павла Феопемптовна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Чевский Александр Иванович
Мать ребёнка: Чевская Павла Феопемптовна
Смерть
21.11.1907 ст.