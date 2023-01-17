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Чевская Павла Феопемптовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1877

Муж: Чевский Иван Павлович

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Чевский Сергей Иванович

Отец ребёнка: Чевский Иван Павлович

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын священника.
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Чевская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чевский Иван Павлович

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Чевский Александр Иванович

Отец ребёнка: Чевский Иван Павлович

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1916
Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
При Космо-Дамиановской Синдошской церкви Вологодского уезда. Вдова.
Смерть
Неизвестно
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