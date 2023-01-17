Чевская Павла Феопемптовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1877
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Чевский Иван Павлович
Сын священника.
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Чевская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чевский Иван Павлович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Чевский Александр Иванович
Отец ребёнка: Чевский Иван Павлович
Место жительства
1916
При Космо-Дамиановской Синдошской церкви Вологодского уезда. Вдова.
Смерть
Неизвестно