Клесюк (Сонина) Алефтина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1960
Рождение ребёнка
29.04.1961
Дочь: Калашник (Клесюк) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Клесюк Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
22.01.1969
Дочь: Романова (Клесюк) Жанна Владимировна
Отец ребёнка: Клесюк Владимир Яковлевич