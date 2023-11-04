Клесюк (Сонина) Алефтина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлесюк (Сонина) Алефтина Матвеевна

Клесюк (Сонина) Алефтина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1960

Муж: Клесюк Владимир Яковлевич

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
29.04.1961

Дочь: Калашник (Клесюк) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Клесюк Владимир Яковлевич

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
22.01.1969

Дочь: Романова (Клесюк) Жанна Владимировна

Отец ребёнка: Клесюк Владимир Яковлевич

Таллин, Эстонская ССР

Мы используем куки для улучшения работы сайта.