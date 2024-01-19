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Калашник (Клесюк) Татьяна Владимировна
Калашник (Клесюк) Татьяна Владимировна
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Древо
Место рождения
Таллин
, Эстонская ССР
Дата рождения
29.04.1961
Пол
Женский
Отец
Клесюк Владимир Яковлевич
1936 г.р.
Мать
Клесюк (Сонина) Алефтина Матвеевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1961
Отец:
Клесюк Владимир Яковлевич
Мать:
Клесюк Алефтина Матвеевна
Таллин
, Эстонская ССР
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