Калашник (Клесюк) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашник (Клесюк) Татьяна Владимировна

Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

29.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1961

Отец: Клесюк Владимир Яковлевич

Мать: Клесюк Алефтина Матвеевна

Таллин, Эстонская ССР
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