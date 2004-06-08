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Клесюк Владимир Яковлевич

Место рождения

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

30.01.1936

Дата смерти

08.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1936

Отец: Клясюк Яков Савельевич

Мать: Клясюк Полина Андреевна

Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
1960

Жена: Клесюк (Сонина) Алефтина Матвеевна

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
29.04.1961

Дочь: Калашник (Клесюк) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Клесюк (Сонина) Алефтина Матвеевна

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
22.01.1969

Дочь: Романова (Клесюк) Жанна Владимировна

Мать ребёнка: Клесюк (Сонина) Алефтина Матвеевна

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
08.06.2004

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