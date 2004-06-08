Клесюк Владимир Яковлевич
Место рождения
Дата рождения30.01.1936
Дата смерти08.06.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1936
Отец: Клясюк Яков Савельевич
Мать: Клясюк Полина Андреевна
Бракосочетание
1960
Рождение ребёнка
29.04.1961
Дочь: Калашник (Клесюк) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Клесюк (Сонина) Алефтина Матвеевна
Рождение ребёнка
22.01.1969
Дочь: Романова (Клесюк) Жанна Владимировна
Мать ребёнка: Клесюк (Сонина) Алефтина Матвеевна
Смерть
08.06.2004