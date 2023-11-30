Романова (Клесюк) Жанна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Клесюк) Жанна Владимировна

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Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

22.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1969

Отец: Клесюк Владимир Яковлевич

Мать: Клесюк Алефтина Матвеевна

Таллин, Эстонская ССР
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