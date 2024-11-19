(Федосеева) Агафья Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1715
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Фомин
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Никифор Степанович
Отец ребёнка: Степан Фомин
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Степан Фомин
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Ксенья Ивановна
Отец ребёнка: Степан Фомин
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Агафья Степановна
Отец ребёнка: Степан Фомин
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Чеснова Матрена Степановна
Отец ребёнка: Степан Фомин
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан Фомин
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Смерть
1795
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 лист