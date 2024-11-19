(Федосеева) Агафья Игнатьевна Около 1715 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Федосеева) Агафья Игнатьевна

Место рождения

Быково, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Быково, Ачитский, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Фомин

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Никифор Степанович

Отец ребёнка: Степан Фомин

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Ирысов Епифан Степанович

Отец ребёнка: Степан Фомин

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Ксенья Ивановна

Отец ребёнка: Степан Фомин

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Агафья Степановна

Отец ребёнка: Степан Фомин

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Чеснова Матрена Степановна

Отец ребёнка: Степан Фомин

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Фомин

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 14 оборот
Смерть
1795
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 лист

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