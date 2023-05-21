Фомин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смерти1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Фомина Агафья Игнатьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Фомина Агафья Степановна
Мать ребёнка: Фомина Агафья Игнатьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Чеснова Матрена Степановна
Мать ребёнка: Фомина Агафья Игнатьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Агафья Игнатьевна
Смерть
1783
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 лист