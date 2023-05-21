Фомин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1715 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Фомин Епифан Степанович

Мать ребёнка: Фомина Агафья Игнатьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Фомина Агафья Степановна

Мать ребёнка: Фомина Агафья Игнатьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Чеснова Матрена Степановна

Мать ребёнка: Фомина Агафья Игнатьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Агафья Игнатьевна

Смерть
1783
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 лист