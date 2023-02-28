Новиков Никита Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Никита Трофимович

Новиков Никита Трофимович

avatar

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Новиков Трофим Васильевич

Мать: Новикова Улита Федоровна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Новикова Марфа Никитовна

Мать ребёнка: Новикова Огрофена Филипповна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Новиков Нефед Никитович

Мать ребёнка: Новикова Огрофена Филипповна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Новикова Марья Никитовна

Мать ребёнка: Новикова Огрофена Филипповна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Огрофена Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close