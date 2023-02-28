Новиков Никита Трофимович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Новикова Марфа Никитовна
Мать ребёнка: Новикова Огрофена Филипповна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Новикова Огрофена Филипповна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Новикова Марья Никитовна
Мать ребёнка: Новикова Огрофена Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно