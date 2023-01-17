Новикова Улита Федоровна
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Новиков Никита Трофимович
Отец ребёнка: Новиков Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Новикова Федосья Трофимовна
Отец ребёнка: Новиков Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Новикова Орина Трофимовна
Отец ребёнка: Новиков Трофим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно