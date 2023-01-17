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Новикова Улита Федоровна

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Место рождения

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1733

Сын: Новиков Никита Трофимович

Отец ребёнка: Новиков Трофим Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Новикова Федосья Трофимовна

Отец ребёнка: Новиков Трофим Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Новикова Орина Трофимовна

Отец ребёнка: Новиков Трофим Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Трофим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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