Новиков Трофим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Новиков Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Новиков Никита Трофимович
Мать ребёнка: Новикова Улита Федоровна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Новикова Федосья Трофимовна
Мать ребёнка: Новикова Улита Федоровна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Новикова Орина Трофимовна
Мать ребёнка: Новикова Улита Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Улита Федоровна
Смерть
Неизвестно