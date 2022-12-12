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Новиков Трофим Васильевич

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Новиков Василий Иванович

Мать: не указана

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1733

Сын: Новиков Никита Трофимович

Мать ребёнка: Новикова Улита Федоровна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Новикова Федосья Трофимовна

Мать ребёнка: Новикова Улита Федоровна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Новикова Орина Трофимовна

Мать ребёнка: Новикова Улита Федоровна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Улита Федоровна

Смерть
Неизвестно
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