Новикова Огрофена Филипповна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Новикова Марфа Никитовна
Отец ребёнка: Новиков Никита Трофимович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Новиков Никита Трофимович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Новикова Марья Никитовна
Отец ребёнка: Новиков Никита Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно