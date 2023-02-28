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Новикова Огрофена Филипповна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Новикова Марфа Никитовна

Отец ребёнка: Новиков Никита Трофимович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Новиков Нефед Никитович

Отец ребёнка: Новиков Никита Трофимович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Новикова Марья Никитовна

Отец ребёнка: Новиков Никита Трофимович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Никита Трофимович

Смерть
Неизвестно
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