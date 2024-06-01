Гаврилова (Турибарина) Федосия Евстихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилова (Турибарина) Федосия Евстихиевна

Гаврилова (Турибарина) Федосия Евстихиевна

Место рождения

Тунгуда, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

29.05.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1864

Отец: Турибарин Евстахий Михайлович

Мать: Турибарина Дарья Ануфриевна

Тунгуда, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
05.07.1864
Бракосочетание
29.06.1888

Муж: Гаврилов Малафей (Малахий) Матфеевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1893

Дочь: Артамонова (Гаврилова) Синклитикия Малахиевна

Отец ребёнка: Гаврилов Малафей (Малахий) Матфеевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Гаврилова Елена Малахиевна

Отец ребёнка: Гаврилов Малафей (Малахий) Матфеевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
07.09.1897

Сын: Гаврилов Михаил Малахиевич

Отец ребёнка: Гаврилов Малафей (Малахий) Матфеевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Гаврилова Ирина Малахиевна

Отец ребёнка: Гаврилов Малафей (Малахий) Матфеевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.12.1900

Дочь: Гаврилова Варвара Малахиевна

Отец ребёнка: Гаврилов Малафей (Малахий) Матфеевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.06.1903

Дочь: Гаврилова Марфа Малахиевна

Отец ребёнка: Гаврилов Малафей (Малахий) Матфеевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1910
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.