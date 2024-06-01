Гаврилова (Турибарина) Федосия Евстихиевна
Место рождения
Дата рождения29.05.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1864
Крещение
05.07.1864
Бракосочетание
29.06.1888
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1893
Дочь: Артамонова (Гаврилова) Синклитикия Малахиевна
Отец ребёнка: Гаврилов Малафей (Малахий) Матфеевич
Рождение ребёнка
21.05.1894
Дочь: Гаврилова Елена Малахиевна
Отец ребёнка: Гаврилов Малафей (Малахий) Матфеевич
Рождение ребёнка
07.09.1897
Сын: Гаврилов Михаил Малахиевич
Отец ребёнка: Гаврилов Малафей (Малахий) Матфеевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Гаврилова Ирина Малахиевна
Отец ребёнка: Гаврилов Малафей (Малахий) Матфеевич
Рождение ребёнка
04.12.1900
Дочь: Гаврилова Варвара Малахиевна
Отец ребёнка: Гаврилов Малафей (Малахий) Матфеевич
Рождение ребёнка
09.06.1903
Дочь: Гаврилова Марфа Малахиевна
Отец ребёнка: Гаврилов Малафей (Малахий) Матфеевич
Место жительства
1910
Смерть
Неизвестно