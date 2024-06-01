Турибарина Дарья Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турибарина Дарья Ануфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1864

Дочь: Гаврилова (Турибарина) Федосия Евстихиевна

Отец ребёнка: Турибарин Евстахий Михайлович

Тунгуда, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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