Турибарин Евстахий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1864
Дочь: Гаврилова (Турибарина) Федосия Евстихиевна
Мать ребёнка: Турибарина Дарья Ануфриевна
Тунгуда, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно