Федорченко (Дрозденко) Игнат Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко (Дрозденко) Игнат Терентьевич

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

04.01.1804

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Жена

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1804

Отец: Федирченко Терентий Федорович

Мать: Федорченко Устина Андреевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36X-8?i=711&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Федирка Тихон Игнатьевич

Мать ребёнка: Федорченко Матрона Ивановна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Федирка Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Федорченко Матрона Ивановна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Федирка Гликерия Игнатьевна

Мать ребёнка: Федорченко Матрона Ивановна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Федирка Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Федорченко Матрона Ивановна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Федирка Филипп Игнатьевич

Мать ребёнка: Федорченко Матрона Ивановна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Федирка Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Федорченко Матрона Ивановна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Матрона Ивановна

Смерть
Около 1848
Завадовка, Черкаська область
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