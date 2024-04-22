Федорченко (Дрозденко) Игнат Терентьевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1804
Дата смертиОколо 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1804
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36X-8?i=711&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Федорченко Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Федирка Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Федорченко Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Федирка Гликерия Игнатьевна
Мать ребёнка: Федорченко Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Федирка Андрей Игнатьевич
Мать ребёнка: Федорченко Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Федирка Филипп Игнатьевич
Мать ребёнка: Федорченко Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Федирка Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Федорченко Матрона Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1848