Федорченко Устина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Федорченко Петр Терентьевич
Отец ребёнка: Федирченко Терентий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Федорченко Марк Терентьевич
Отец ребёнка: Федирченко Терентий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Федорченко Ефимия Терентьевна
Отец ребёнка: Федирченко Терентий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Федорченко Игнат Терентьевич
Отец ребёнка: Федирченко Терентий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Федорченко Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Федирченко Терентий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно