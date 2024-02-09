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Федорченко Устина Андреевна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Федорченко Петр Терентьевич

Отец ребёнка: Федирченко Терентий Федорович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Федорченко Марк Терентьевич

Отец ребёнка: Федирченко Терентий Федорович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Федорченко Ефимия Терентьевна

Отец ребёнка: Федирченко Терентий Федорович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Федорченко Игнат Терентьевич

Отец ребёнка: Федирченко Терентий Федорович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Федорченко Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Федирченко Терентий Федорович

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федирченко Терентий Федорович

Смерть
Неизвестно
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