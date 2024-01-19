Федорченко (Дрозденко) Василий Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко (Дрозденко) Василий Терентьевич

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Федирченко Терентий Федорович

Мать: Федорченко Устина Андреевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Федирка Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Федорченко Зиновия Михайловна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Федирка Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Федорченко Зиновия Михайловна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Федирка Васса Васильевна

Мать ребёнка: Федорченко Зиновия Михайловна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Зиновия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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