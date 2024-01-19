Федорченко (Дрозденко) Василий Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Федирка Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Федорченко Зиновия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Федирка Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Федорченко Зиновия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Федирка Васса Васильевна
Мать ребёнка: Федорченко Зиновия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно