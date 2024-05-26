Федирка (Федорченко) Григорий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федирка (Федорченко) Григорий Игнатьевич

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

10.01.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1846

Отец: Федорченко (Дрозденко) Игнат Терентьевич

Мать: Федорченко (Горловенко) Матрона Ивановна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T93D-6?i=638&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федирка Евдокия Самойловна

Рождение ребёнка
03.08.1877

Сын: Федирка (Федирченко) Соломон Григорьевич

Мать ребёнка: Федирка Евдокия Самойловна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSYW-F?i=680&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
23.10.1879

Сын: Федирко (Федирченко) Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Федирка Евдокия Самойловна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-XQ2V-8?i=20&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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