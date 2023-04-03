(Жукова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жукова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1910

Дата смерти

31.08.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

по документам 1908 г.р.
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1928

Муж: Никитин Николай

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
11.05.1931

Дочь: (Никитина) Нина

Отец ребёнка: Никитин Николай

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Николай

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Николай

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
31.08.1978
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

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