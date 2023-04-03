(Жукова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1910
Дата смерти31.08.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
по документам 1908 г.р.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1928
Муж: Никитин Николай
Рождение ребёнка
11.05.1931
Дочь: (Никитина) Нина
Отец ребёнка: Никитин Николай
Рождение ребёнка
14.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Николай
Рождение ребёнка
03.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Николай
Смерть
31.08.1978