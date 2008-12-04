(Никитина) Нина
Место рождения
Дата рождения11.05.1931
Дата смерти04.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1931
Отец: Никитин Николай
Мать: Елена
Рождение ребёнка
01.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подсвиров Владимир
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подсвиров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подсвиров Владимир
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.12.2008