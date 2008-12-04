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(Никитина) Нина

Место рождения

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

11.05.1931

Дата смерти

04.12.2008

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1931

Отец: Никитин Николай

Мать: Елена

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подсвиров Владимир

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Рождение ребёнка
29.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подсвиров Владимир

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подсвиров Владимир

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
04.12.2008