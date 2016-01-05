Ильина (Сторчакова) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1942
Дата смерти05.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1942
Рождение ребёнка
20.01.1965
Отец ребёнка: Ильин Михаил Анатольевич
Рождение ребёнка
12.07.1968
Рождение ребёнка
03.07.1972
Рождение ребёнка
25.05.1979
Смерть
05.01.2016
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан