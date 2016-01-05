Ильина (Сторчакова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Сторчакова) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1942

Дата смерти

05.01.2016

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

1965 г.р.
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Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1942

Отец: Сторчаков Василий Степанович

Мать: Сторчакова Прасковья Платоновна

Рождение ребёнка
20.01.1965

Сын: Ильин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Ильин Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
12.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
03.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Михаил Анатольевич

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Михаил Анатольевич

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
05.01.2016
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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