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Сторчаков Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1898

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1898

Отец: Сторчак Степан Петрович

Мать: Сторчак Марьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
29.08.1928

Дочь: Старчакова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Сторчакова Прасковья Платоновна

Рождение ребёнка
05.11.1934

Дочь: Баженова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Сторчакова Прасковья Платоновна

Рождение ребёнка
?.12.1936

Сын: Сторчаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Сторчакова Прасковья Платоновна

Рождение ребёнка
05.12.1942

Дочь: Ильина Галина Васильевна

Мать ребёнка: Сторчакова Прасковья Платоновна

Смерть
1964
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