Сторчаков Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1898
Дата смерти1964
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1898
Рождение ребёнка
29.08.1928
Дочь: Старчакова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Сторчакова Прасковья Платоновна
Рождение ребёнка
05.11.1934
Дочь: Баженова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Сторчакова Прасковья Платоновна
Рождение ребёнка
?.12.1936
Сын: Сторчаков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Сторчакова Прасковья Платоновна
Рождение ребёнка
05.12.1942
Дочь: Ильина Галина Васильевна
Мать ребёнка: Сторчакова Прасковья Платоновна
Смерть
1964