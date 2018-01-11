Старчакова Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старчакова Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1928

Дата смерти

11.01.2018

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1928

Отец: Сторчаков Василий Степанович

Мать: Сторчакова Прасковья Платоновна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.02.1955

Дочь: Букаева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старчаков Евгений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
11.01.2018
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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