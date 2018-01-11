Старчакова Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1928
Дата смерти11.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1928
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.02.1955
Дочь: Букаева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старчаков Евгений
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
11.01.2018
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область