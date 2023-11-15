Баженова (Сторчакова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Сторчакова) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1934

Дата смерти

15.11.2023

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ВИ
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Место
Комментарий
Рождение
05.11.1934

Отец: Сторчаков Василий Степанович

Мать: Сторчакова Прасковья Платоновна

Рождение ребёнка
10.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Николай

Рождение ребёнка
06.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Николай

Смерть
15.11.2023
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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