Баженова (Сторчакова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1934
Дата смерти15.11.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1934
Рождение ребёнка
10.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баженов Николай
Рождение ребёнка
06.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баженов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баженов Николай
Смерть
15.11.2023
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан