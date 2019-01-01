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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
927Староверская (Елатманка), д. удел.при рч. Большом Мочагае.154048386416Часовня старообрядческая 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
437. Елатмонка (Староверовка), сельцо бывшее удельное, при речке Мочагае, дворов 142, жителей 1200, волостное правление (уездный город в 15 верстах), часовня
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Елатмонка. Б. Удел. Рус. Прав. и сектант.2255Р. Мочегай18515—237716748
Д. Староверовка. Б. госуд. Рус. Сект.2256—185151228631703
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Елатманка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72512Елатомкасело53°42'с.ш.52°38'в.д.N-39-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53611410101с Елатомкасело