село Елатомка, село Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Елатомка

Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
927Староверская (Елатманка), д. удел.при рч. Большом Мочагае.154048386416Часовня старообрядческая 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Елатмонская волость
437. Елатмонка (Староверовка), сельцо бывшее удельное, при речке Мочагае, дворов 142, жителей 1200, волостное правление (уездный город в 15 верстах), часовня

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Елатмонская волость
С. Елатмонка. Б. Удел. Рус. Прав. и сектант.2255Р. Мочегай18515237716748
Д. Староверовка. Б. госуд. Рус. Сект.2256185151228631703

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Елатманская волость
село Елатманка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Бугурусланский район
72512Елатомкасело53°42'с.ш.52°38'в.д.N-39-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Бугурусланский муниципальный район, Сельское поселение Елатомский сельсовет
53611410101с Елатомкасело
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