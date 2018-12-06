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Ильин Михаил Анатольевич

Место рождения

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.11.1944

Дата смерти

06.12.2018

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

1965 г.р.
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Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1944

Отец: Ильин Анатолий Иосифович

Мать: Ильина Валентина Ивановна

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.01.1965

Сын: Ильин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Ильина Галина Васильевна

Рождение ребёнка
12.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Галина Васильевна

Рождение ребёнка
03.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Галина Васильевна

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Галина Васильевна

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
06.12.2018
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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