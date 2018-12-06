Ильин Михаил Анатольевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1944
Дата смерти06.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1944
Рождение ребёнка
20.01.1965
Мать ребёнка: Ильина Галина Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1968
Рождение ребёнка
03.07.1972
Рождение ребёнка
25.05.1979
Смерть
06.12.2018
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан