Зайцева (Яровенко) Елена Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Яровенко) Елена Гордеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яровенко Гордей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Владимир

Никополь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Виктор

Отец ребёнка: Зайцев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Владимир

Смерть
Неизвестно
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