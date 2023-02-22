Зайцева (Яровенко) Елена Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яровенко Гордей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Владимир
Никополь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Виктор
Отец ребёнка: Зайцев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Владимир
Смерть
Неизвестно