Зайцев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Елена Гордеевна
Никополь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Виктор
Мать ребёнка: Зайцева Елена Гордеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Елена Гордеевна
Смерть
Неизвестно