Насырова Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Насыров Алексей Ибрагимович
Отец ребёнка: Насыров Ибрагим Гафарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров Казарман Ибрагимович
Отец ребёнка: Насыров Ибрагим Гафарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров Макар Ибрагимович
Отец ребёнка: Насыров Ибрагим Гафарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Насыров Ибрагим Гафарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насырова Галина Ибрагимовна
Отец ребёнка: Насыров Ибрагим Гафарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров Хасан Ибрагимович
Отец ребёнка: Насыров Ибрагим Гафарович
Смерть
Неизвестно