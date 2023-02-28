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Насырова Мария Николаевна

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Место рождения

Сунтар, Сунтарский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сунтар, Сунтарский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Насыров Алексей Ибрагимович

Отец ребёнка: Насыров Ибрагим Гафарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Казарман Ибрагимович

Отец ребёнка: Насыров Ибрагим Гафарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Макар Ибрагимович

Отец ребёнка: Насыров Ибрагим Гафарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Иван Ибрагимович

Отец ребёнка: Насыров Ибрагим Гафарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насырова Галина Ибрагимовна

Отец ребёнка: Насыров Ибрагим Гафарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Хасан Ибрагимович

Отец ребёнка: Насыров Ибрагим Гафарович

Сунтар, Сунтарский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно
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