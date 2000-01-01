Насыров Алексей Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насыров Алексей Ибрагимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Насыров Ибрагим Гафарович

Мать: Насырова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насырова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Насырова Миниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Решат Алексеевич

Мать ребёнка: Насырова Миниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Руслан Алексеевич

Мать ребёнка: Насырова Миниямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насырова Миниямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насырова Августина Алексеевна

Мать ребёнка: Насырова Миниямал

Смерть
Неизвестно
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