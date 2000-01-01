Насыров Алексей Ибрагимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насырова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Насырова Миниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Насырова Миниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров Руслан Алексеевич
Мать ребёнка: Насырова Миниямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насырова Миниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насырова Августина Алексеевна
Мать ребёнка: Насырова Миниямал
Смерть
Неизвестно