Насырова Галина Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насырова Галина Ибрагимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Насыров Ибрагим Гафарович

Мать: Насырова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казарман Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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