Насырова Галина Ибрагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казарман Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно