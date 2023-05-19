Насыров Макар (Муххарим) Ибрагимович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Насырова Миниадина Имальтовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насырова София Макаровна
Мать ребёнка: Насырова Миниадина Имальтовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насырова Ануза Макаровна
Мать ребёнка: Насырова Миниадина Имальтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно