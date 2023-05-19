Насыров Макар (Муххарим) Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насыров Макар (Муххарим) Ибрагимович

Место рождения

Сунтар, Сунтарский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Насыров Ибрагим Гафарович

Мать: Насырова Мария Николаевна

Сунтар, Сунтарский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Рашид Макарович

Мать ребёнка: Насырова Миниадина Имальтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насырова София Макаровна

Мать ребёнка: Насырова Миниадина Имальтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насырова Ануза Макаровна

Мать ребёнка: Насырова Миниадина Имальтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насырова Миниадина Имальтовна

Смерть
Неизвестно