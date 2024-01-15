Ушивова (Вологина) Марья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Вологин Федот Якимов
Мать: Вологина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1838
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Ушивова) Марья Андреева
Отец ребёнка: Ушивов Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Ушивов Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ушилов Яким Андреев
Отец ребёнка: Ушивов Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лоскутова (Ушивова) Феодора Андреева
Отец ребёнка: Ушивов Андрей Степанов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Ушивов Андрей Степанов
Рождение ребёнка
01.10.1855
Отец ребёнка: Ушивов Андрей Степанов
Смерть
Неизвестно