Ушивова (Вологина) Марья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушивова (Вологина) Марья Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Вологин Федот Якимов

Мать: Вологина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушивов Андрей Степанов

Бракосочетание
23.10.1838

Муж: Ушивов Андрей Степанов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Ушивова) Марья Андреева

Отец ребёнка: Ушивов Андрей Степанов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Ушивов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Ушивов Андрей Степанов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ушилов Яким Андреев

Отец ребёнка: Ушивов Андрей Степанов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лоскутова (Ушивова) Феодора Андреева

Отец ребёнка: Ушивов Андрей Степанов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ушивов Михаил Андреев

Отец ребёнка: Ушивов Андрей Степанов

Рождение ребёнка
01.10.1855

Сын: Ушивов Андрей Андреев

Отец ребёнка: Ушивов Андрей Степанов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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